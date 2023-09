. I ritmi follemente veloci del calcio impongono di non dare mai per certo quello che fino a pochi giorni fa lo sembrava, di mettere sempre tutto in discussione e non sottovalutare nessuna traccia di mercato anche quella che appare come più improbabile. In tutto questo, in casa Juve, a fare rumore in queste prime giornate di campionato è il ruolo dell’esterno serbo.Una macchina da assist,. Dai suo cross la miccia per innescare gli attaccanti, in particolar modo l’amico e compagno di nazionale Dusan. È stato una pedina fondamentale, il calciatore da cui andare quando le linee di passaggio nel mezzo erano intasate.. Certo, in questo modo la Juventus è finita per essere monotematica, un libro di cui si conosceva già il contenuto, a tratti noiosa e non è peccato dirlo. Ma diverse volte, da quel binario mancino, è arrivata la svolta nel corso delle partite.Un calciatore centrale nel progetto, finito oggi ai margini. Lo dicono i numeri: zero minuti nelle prime due gare stagionali. Due voltetitolare sulla sinistra e poia sostituirlo. Indizi importanti su quelle che sono le gerarchie vigenti. Ma il mercato non c’entra, lo assicura Massimilianoin conferenza stampa, seppure fino all’ultimo la sua uscita sia stata una traccia da monitorare, con ilparticolarmente interessato al calciatore.. Potrebbe partire titolare contro l’Empoli, lo ha detto Massimiliano Allegri sempre in conferenza, ma le probabilità che possa avere un minutaggio alto nel corso della stagione sono basse.