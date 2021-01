Tre scudetti, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia. Più una Supercoppa Primavera e due Tornei di Viareggio. E' la bacheca di Carlo Pinsoglio, da quattro stagioni terzo portiere della Juventus dove è cresciuto prima di girare mezza Serie B. Uno dei segreti dei bianconeri è proprio lui. Silenzioso - o quasi - ma presente. Alcuni neanche se lo ricordano, altri pensano che serva a poco, ma il vice del vice (Szczesny e Buffon davanti a lui) è uno dei giocatori più importanti per lo spogliatoio.



L'AMICO CRISTIANO - Perché Pinsoglio è il classico ragazzo con il sorriso sempre stampato sul volto: ride e scherza, è sempre tra i primi a cercare la battuta. Con la Juve tre presenze e poco più di 100 minuti in quattro anni, in campo si vede poco ma è sempre presente. E' il primo che Ronaldo corre ad abbracciare in panchina, per esempio. Con Cristiano è nato un rapporto speciale, d'amicizia, che va oltre la condivisione dello spogliatoio. Pinsoglio e CR7 si frequentano anche fuori dal campo e hanno passato insieme anche l'ultimo capodanno con le rispettive compagne.



"PINSOGLIO IN NAZIONALE" - A 30 anni è quasi un fratello maggiore per molti dei ragazzi della squadra: li motiva, li stimola e dà loro i consigli da chi ci è già passato prima. Idolo dei tifosi, più di 700mila follower su Instagram dove viaggia ai livelli di un influencer. Il suo "Dai un po' eh" in ogni post è diventato virale, Carlo ci scherza e l'ha anche fatto diventare un hashtag. Tra i follower è partita una petizione: "Pinsoglio in Nazionale, lo portiamo ad Europeo e Mondiale". Lui si fa una risata e tira dritto, tra una risata con l'amico Ronaldo e un consiglio a un giovane.