I tifosi juventini possono ritenersi soddisfatti per quanto fatto dalla Vecchia Signora fino a questo momento, con la squadra di Allegri che è seconda in classifica, a due punti dall'Inter capolista e a più 12 dal Napoli, momentaneamente sesto, ma che rappresenta, ovviamente, una delle dirette interessate per la lotta Champions. Quello che si è visto sul campo da parte dei giocatori bianconeri è un qualcosa che va oltre le aspettative che si erano prefissate inizialmente. Ma ognuno di noi, o quasi, è abituato a conoscere solo i dettagli del campo, senza sapere cosa si nasconde dietro la, che proveremo ad analizzare da vicino.- Andando in ordine di reparto, il polaccodivide il suo tempo libero tra la musica e la meditazione, mentreprova a cimentarsi nelle vesti di un pianista. L'ex Genoa intraprese le prime doti proprio nel capoluogo ligure, che tra le altre, ha anche una forte passione per i vini, tanto da aver dato origine ad un etichetta tutta sua. Avanzando di posizione troviamo l'insolita vita di, immerso nei libri nel verso senso pratico. La sua è una passione che va oltre la lettura, al punto tale da aver dato vita ad una rubrica brasiliana intitolata 'Vida Simples', dove descrive i retroscena legati al suo lavoro. In questo gruppo a spiccare è Moise, che ha lanciato il suo primo singolo nel mondo della musica 'Outfit'. Si tratta di un pezzo tra prodotto con la collaborazione di Boro Boro.In queste categorie troviamo il serbo Filip, il quale è molto attratto dall'ambiente della moda, soprattutto dagli abiti in forte tendenza. Infine, troviamo West, che ha un forte legame con il Rugby, suo primo sport praticato prima di darsi al calcio. Appassionato anche di musica, come i suoi compagni di spogliatoio Kean e. Quest'ultimo, inoltre, produce pezzi trap con il soprannome di X-Rated, ispirandosi a Tupac e Notorious Big.- Qui troveremo quasi l'intero centrocampi bianconero, composto dal duoIl primo è appassionato di tennis, praticandolo costantemente nel tempo libero, soprattutto in questo momento. Il francese, invece, ama molto sciare, recandosi spesso sulle montagne piemontesi per prendere ulteriormente la mano.