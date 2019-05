di Federico Mariani

Senza fine. Juventus-Atletico sembra un match infinito. Infatti, la sfida più affascinante degli ottavi di Champions League potrebbe replicarsi anche in sede di mercato. Tanti sono gli intrecci che legano le vicende dei bianconeri a quelle dei Colchoneros. Del resto, entrambe le formazioni sono chiamate ad un importante lavoro di restyling. I campioni d’Italia devono impostare un nuovo ciclo dopo l’addio di Massimiliano Allegri. Diego Simeone, invece, è saldo al timone della squadra spagnola, ma il corso che ha portato alla conquista dei trofei degli ultimi cinque anni si è verosimilmente concluso in questa stagione. E curiosamente Juve ed Atletico sembrano condividere gli stessi interessi sul mercato.



JAMES - Entrambi i club puntano a rifondare il reparto avanzato. Tanti sono i nomi riguardanti l’attacco. Il principale oggetto del contendere si chiama James Rodriguez. Il colombiano classe 1991 lascerà il Real Madrid, che detiene il suo cartellino. Potrebbe essere riscattato dal Bayern Monaco, ma difficilmente resterebbe in Baviera. Così si creerebbero le condizioni per la cessione. La Juventus si è fatta avanti per prima, ma, secondo fonti spagnole, anche l’Atletico avrebbe pensato ad James per rimpiazzare il partente Antoine Griezmann. L’operazione potrebbe concretizzarsi a partire da una base di 60 milioni.



JOAO - E poi c’è la suggestione Joao Felix. Cristiano Ronaldo lo ha segnalato ai bianconeri, subito in contatto con il Benfica per trattare il giovanissimo talento portoghese classe 1999. Ma nelle ultime ore anche i Colchoneros hanno avuto lo stesso pensiero, inserendosi nella corsa ad una delle rivelazioni dell’ultima Europa League. La sua clausola rescissoria è comunque imponente: 120 milioni di euro.



JESUS - Il duello tra Torino e Madrid non finisce qui. Negli ultimi giorni, il nome di Gabriel Jesus era stato accostato alla Juve. Il ventiduenne brasiliano in uscita dal Manchester City sembrava un prospetto interessante per il progetto dei campioni d’Italia. Ma l’Atletico potrebbe scompaginare i piani dei bianconeri: infatti, i Citizens si sono fatti avanti per Rodrigo, centrocampista di Simeone e potrebbero inserire proprio Jesus per convincere i madrileni a lasciar partire il proprio giocatore.



PAULO - E poi ci sarebbe l’intrigo di mercato che vede juventini e Colchoneros coinvolti come parti in causa. Paulo Dybala, infatti, potrebbe salutare l’Italia dopo sette anni. Tra le possibili destinazioni future dell’argentino classe 1993 c’è proprio la Madrid biancorossa. L’affare è ancora tutto da definire, ma l’interesse dell’Atletico è assolutamente concreto. Un motivo in più per tenere d’occhio un asse caldissimo.