In attesa di capire quali colpi di scena ci regalerà il mercato da qui alla sua chiusura, noi amanti del calcio possianmo ritenerci soddisfatti già per l'avvio scoppiettante che questa sessione estiva ci sta regalando. Ma altri ancora sono pronti ad arrivare e uno di questi potrebbe essere il clamoroso approdo in Brasile dell'ex bianconero Arturo Vidal. Stando a quanto riportato dal quotidiano brasiliano O Glogo infatti, il cileno sarebbe ad un passo dal firmare con il Flamengo fino al dicembre del 2023.