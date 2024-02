Il contratto dicon lascadrà al termine della stagione attuale. Dopo che la scorsa stagione era scattato il rinnovo automatico per un anno al momento non sembra che le intenzioni della Vecchia Signora siano quelle di aprire un dialogo per il rinnovo di contratto. Strade di Alex Sandro e della Juve che sembrano destinate a separarsi. Stando a quanto riferisce dal Brasile il giornalista Filipe Duarte l'avrebbe offerto un pre contratto al giocatore, che diventerebbe ufficiale chiaramente al termine della stagione. Al difensore brasiliano chiaramente l'idea di un ritorno a casa stuzzica molto. Sta valutando.