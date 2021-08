Il Santos ha denunciato Sergio, finto "consulente di mercato" della squadra brasiliano. Canozzi aveva parlato con Sky Sport e O Jogo in Portogallo, dando informazioni su Kaio Jorge, in procinto di arrivare in bianconero e già in questi giorni. Canozzi, racconta Gazeta Esportiva, è stato dunque denunciato dai vertici della squadra di Jorge. Da Canozzi erano arrivate le informazioni sul presunto contratto fino al 2023: il Santos non ha mai confermato quest'ipotesi e con la Juve c'è sempre stata massima collaborazione, come dimostra l'accordo raggiunto in breve tempo.