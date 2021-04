Mentre si discute di SuperLega, meritocrazia e "calcio dei tifosi", il Paris Saint-Germain prova a ripetere il colpo che nel 2017 aveva messo a segno con l'ingaggio di Neymar. Secondo una fonte brasiliana, TNT Sports Brasil, il club di Al-Khelaifi avrebbe già pronto un contratto per Lionel Messi, in scadenza col Barcellona e in fase di difficile trattativa con la società catalana. Il PSG sarebbe pronto a proporre a Messi un biennale con opzione per il terzo anno. Il fuoriclasse argentino ha rimandato ogni decisione al termine della stagione.