Entro metà luglio, la Juve e Arthur sperano di aver definito la situazione anche se al momento il futuro del centrocampista resta un'incognita. Secondo quanto riferisce GloboEsporte, ci sarebbe stato un sondaggio da parte del Brighton anche se nulla di avanzato. Alla Continassa valutano l'idea di liberarlo dal contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2025. Un ritorno in patria, in Brasile, per Arthur è al momento un'ipotesi da escludere visto l'ingaggio che percepisce l'ex Barcellona.