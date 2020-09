Marcelo è pronto a lasciare il Real Madrid. Come scrive ​Brasil Esporte Interativo, il terzino brasiliano è pronto ad ascoltare offerte per lasciare la Casa Blanca. Juve e Inter sarebbero le squadre interessate al laterale delle Merengues e nelle scorse ore i media spagnoli avevano parlato di un contatto tra Paratici e l'entourage del terzino il cui ingaggio rappresenta però un ostacolo alla trattativa. Marcelo però è pronto a lasciare il Real. Occasione di mercato o no?