Dal Brasile - La Juventus su Antony, primi contatti

AFP via Getty Images

Antony-Juventus, cosa sappiamo

Lasulle tracce di. A lanciare l'indiscrezione è il portale brasiliano UOL Esporte, secondo cui dopo la stagione in prestito al Betis Siviglia l'esterno classe 2000 è pronto a tornare al Manchester United, ma non per restarci. Su di lui, infatti, avrebbero messo gli occhi appunto i bianconeri, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo che nel corso dell'estate andrà incontro a un'importante rivoluzione.Già accostato alla Juve in passato, Antony sembra essere rinato in Spagna, dove con il Betis - che tra l'altro è anche arrivato in fondo in Conference League, perdendo solo in finale contro il Chelsea - ha collezionato 26 presenze complessive, per un totale di 2.133 minuti, con 9 goal e 5 assist. Adesso dovrebbe attenderlo un'esperienza ancora nuova. E Damien Comolli, ormai operativo alla Continassa, sembra già aver contattato il suo entourage. La situazione sarà sicuramente da monitorare nelle prossime settimane, quando il calciomercato entrerà davvero nel vivo.