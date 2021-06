La Juventus deve rinnovare il proprio organico soprattutto a centrocampo se vuole tornare ai livelli che le competono. Certo, difficile pensare che uno dei partenti sia Arthur, se pensiamo alla valutazione fatta dal Barcellona e il rischio minusvalenza in cui si incorre a cederlo dopo appena un anno. Ad ogni modo, dal Brasile UOL.com fa sapere che la Juve ha messo in vendita Arthur, delusa dalle sue prestazioni. Ma chi potrebbe acquistarlo a certe cifre? Per ora l'unico club di cui si fa il nome è il ricchissimo Paris Saint-Germain.