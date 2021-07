La stampa brasiliana conferma le voci di mercato che vedrebbero lavicina a raggiungere un accordo per portare, attaccante classe 2002 del, a Torino. Secondo quanto riporta il media verdeoro, Diário do Peixe : "L'attaccante Kaio Jorge ha detto "sì" alla Juventus questo lunedì. Il giocatore, che ha un contratto con il Santos fino alla fine del 2021, ha stretto un accordo con la squadra italiana e ha firmato un pre-contratto. Il pre-contratto è valido da gennaio 2022. Tuttavia, la Juventus farà nei prossimi giorni una proposta al Santos per provare a prendere il giocatore ad agosto.".