Il mercato è ormai chiuso, ma la Juve non si ferma. In testa c'è sempre il futuro, con molte trattative da impostare, colloqui da aprire e giocatori da seguire con maggiore accortezza, vedendoli da vicino oppure osservandoli tramite monitor. E così la Juve, dopo ave messo gli occhi su Kaj Havertz, ve ne abbiamo parlato ieri, ora segue Bruno Guimaraes, promettente centrocampista centrale classe '97 dell'Athletico Paranaense. Un mediano dai piedi buoni, una mezz'ala con quantità, buoni tempi di inserimento e un'ottima visione di gioco.



E' quanto scrive Globo Esporte, che spiega come Bruno sia seguito da mezza Europa, ma abbia trovato ammiratore speciali in quel di Torino. Con Napoli e Inter subito dietro. I club lo avrebbero già visto da vicino e stanno pensando a un investimento per il suo futuro: il prezzo è ancora alto, considerando i 40 milioni di clausola rescissoria. C'è una nota molto positiva: il giocatore può essere tesserato come comunitario, avendo origini spagnole.