​​Il nome di Kaio Jorge torna in auge in chiave Juventus. Come riporta in Brasile UOL Esporte, infatti, il Santos è disposto a far partire il giovane talento offensivo per 10 milioni di euro quest'estate. E ci sono buone possibilità di vederlo in Serie A: oltre la Juve c'è anche il Milan. Kaio Jorge ha 19 anni e ha giocato per tutta la sua giovane vita nel Santos, tra giovanili e prima squadra. Ed è stato uno dei protagonisti del Mondiale Under 17 vinto due anni fa dal Brasile.