In Brasile non stanno più nella pelle. È quello che emerge osservando le stories pubblicate dasu Instragram. Qui, infatti, si può vedere come il nuovo attaccante della- appena arrivato a Recife, dove ha raggiunto la famiglia - si stia allenando duro, per farsi trovare pronto al suo arrivo a Torino. Il suo personal trainer, ​Keke Lyra, lo incorona già come prossimo craque della Vecchia Signora e in una story, dove si vede Kaio Jorge allenarsi, scrive: "Questo è un po' di quello che è successo oggi con". La sessione d'allenamento è poi stata interrotta da un'"invasione" dei fan, accorsi per i selfie di rito e per farsi firmare autografi dal calciatore. uno di questi scrive: "Kaio Jorge, il nuovo partner d'attacco di Cristiano Ronaldo".