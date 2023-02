Melo ha fatto finalmente ritorno in campo dopo i tanti problemi fisici, con la maglia del Liverpool. Alla Juventus ha deluso, ma in maglia Reds non ha ancora avuto modo di convincere e giorno dopo giorno si sta giocando il possibile riscatto. Arrivato con la formula del prestito dalla Juventus, con riscatto fissato a 37 milioni di euro, appare molto difficile che il club inglese voglia riscattare il calciatore. Ci si aspettava altro da lui e, invece, il periodo difficile in bianconero è proseguito anche in Inghilterra.Come riportano i media brasiliani, non è da escludere l'interruzione anticipata del prestito, mentre appare sempre più certo che Arthur torni a Torino al termine della stagione. Fuori dal progetto bianconero, però, è già pronto a ripartire e può tornare in patria. Palmeiras e Gremio sarebbero già pronte ad accoglierlo.