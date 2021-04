Una pista che si stava scaldando, ma che ora si è raffreddata. Douglas Costa vive un futuro incerto sul mercato. Sicuro rientrante dopo il prestito secco al Bayern Monaco, il brasiliano ha un contratto con la Juve fino al 2022, ma non resterà a Torino. Il club bianconero cerca una sistemazione per lui, con il Gremio che ha aperto al sogno: riportarlo dove tutto è iniziato. La radio brasiliana Esporte Band RS, però, nella giornata di oggi frena sulla trattativa: c'è un nodo che oggi sembra insormontabile, l'ingaggio. Douglas Costa guadagna 6 milioni a stagione, impossibile per il Gremio arrivare a quelle cifre. Così la Juve si guarda intorno.