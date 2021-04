La Juventus parla con il Gremio per Douglas Costa. I bianconeri, che vogliono cercare una nuova squadra per il brasiliano di rientro dal Bayern Monaco, hanno messo gli occhi su Pedro Lucas, talento del club sudamericano: come scrive Jbfilhoreporter, però, il Gremio non ha intenzione di cedere nessun diritto, nessuna prelazione per il proprio gioiellino.