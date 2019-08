Secondo quanto riportato da GloboEsporte, infatti, il brasiliano non tornerà al Barcellona, dopo che la trattativa con il club francese si è improvvisamente arenata di fronte alle richieste eccessive. I blaugrana, insomma, devono arrendersi: Neymar resta in Francia e non sarà il grande rinforzo del loro mercato estivo. E, come confermato d'altronde dalle parole di Fabio Paratici , Paulo