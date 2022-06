David Neres sarebbe a un passo dal Benfica. Lo riporta Uol Esporte, portale brasiliano. L'esterno dello Shakhtar è stato sondato anche dalla Juve, ma è pronto ad accasarsi in Portogallo: starebbe già svolgendo le visite mediche in Brasile, per poi firmare con il Benfica fino al 2027. Costo dell'operazione: 15 milioni.