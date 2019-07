"Dani Alves (se davvero vicino) alla Juventus è un segnale che Joào Cancelo sta davvero per lasciare, molto probabilmente per il Manchester City, che, curiosamente, ha anche interesse per... lo stesso Dani Alves". Si espone così Bruno Andrade, giornalista di Dazn e A Bola, raccontando il colpo che vedrebbe il grande ritorno del brasiliano alla Juve.