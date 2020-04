Secondo quanto riporta il settimanale d`inchiesta brasiliano Veja sul suo sito internet, l'OMS ha esposto come scenario ideale la sospensione delle competizioni sportive internazionali fino alla fine del 2021. Una tesi che ancora non trova conferme ma che è stata rilanciata da questo sito d'inchiesta brasiliano. Una notizia che arriva in gironi caldissimi per il calcio italiano. Oggi le 20 squadre di Serie A hanno dato l'ok alla ripartenza in attesa di una decisione definitiva da parte del Governo.