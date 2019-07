Dani Alves ha conquistato la Copa America da capitano del Brasile, ma ancora deve trovare una squadra in vista della prossima stagione, dopo la separazione dal Paris Saint-Germain al termine del contratto lo scorso 1 luglio. Secondo quanto riportato da GloboEsporte in patria, però, ci sarebbe una squadra in pole per l'ex terzino destro della Juventus. Si tratta del Manchester City, che starebbe pensando ad Alves, soprattutto nel caso in cui l'assalto a Joao Cancelo non dovesse andare a buon fine. Sul terzino bianconero, infatti, è al momento forte il pressing del Barcellona.