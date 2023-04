Il periodo non è dei più esaltanti nemmeno per lui, che invece nella prima parte di stagione aveva stupito in positivo per continuità. Anche Filip, come del resto tutta la, sta faticando parecchio in queste settimane, come se il dispendio di energie degli ultimi mesi - per lui che insieme a Danilo risulta essere il giocatore più impiegato da Massimiliano- stia iniziando seriamente a presentargli il conto, mentre gli "equivoci tattici" della squadra non lo aiutano di certo a esprimere tutto il suo potenziale.- Tra poche ore, però, il serbo avrà una chance importante per rifarsi, possibilmente tornando a mostrare la sua versione migliore: per lui, infatti, è pronta una maglia da titolare anche per la sfida contro il, avversaria che gli evoca dolci ricordi. Nella partita di andata all'Allianz Stadium, risalente al 2 ottobre scorso, l'esterno ha infatti trovato il suo, sbloccando al 24' una gara che si sarebbe poi conclusa con un bel 3-0 grazie alle reti di Dusane Arek. Tempi che ora sembrano lontanissimi, considerando soprattutto il lungo digiuno degli attaccanti bianconeri, che allora erano andati a segno senza particolari problemi trascinando la Juve a una vittoria netta. Oggi più che mai un "bis" sarebbe gradito. Magari con l'aiuto di Kostic, il "re degli assist" che ha già dimostrato di sapersi anche travestire da bomber, all'occorrenza.