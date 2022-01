VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.Eppur si muove.Il ritorno in bianconero di Massimiliano Allegri era stato accolto dai più con gioia, da altri con il dubbio che il tecnico livornese potesse ripetere quanto di buono fatto in precedenza. Sicuramente la squadra che ha ereditato era ed è ben diversa da quella della sua prima esperienza in bianconero; allora si trattava di un collettivo già pronto, composto da elementi giovani ma da uno zoccolo duro di indubbia esperienza internazionale al quale Allegri diede una dignità europea fino ad allora sconosciuta; la squadra che invece ha trovato oggi è una mistura di giovani calciatori, alcuni promettenti altri già affermati, qualche senatore reduce dalla sua prima esperienza e un limbo di calciatori in cerca di una collocazione spazio temporale fino ad oggi sconosciuta.