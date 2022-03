VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.Una serata da dimenticare il prima possibile per tutto l'ambiente viola quella della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Nonostante una partita dominata ampiamente dalla Fiorentina, nel finale è arrivata la beffa con l'autogol di Venuti. Il blogger Luca Vignoli ne parla nel seguente articolo.