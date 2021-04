VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.In questo calcio, colpito dal covid come ogni altro ambiente dell’esistenza umana, districarsi diventa sempre più difficoltoso. Il cluster scoppiato nella Nostra Nazionale è soltanto l’ultimo esempio del caos che il virus ha creato all’interno del mondo del pallone e alcune domande sorgono spontanee. La prima è perché le Ats non abbiano costretto a isolare i giocatori azzurri come hanno fatto per alcuni club. Per quale motivo, altrimenti, non hanno agito così le singole società seguendo l’esempio del Sassuolo?