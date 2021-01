VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. Per provare a guadagnare con i propri articoli basta registrarsi e iniziare a scrivere!



Ho sentito ieri una trasmissione alla radio: tre giornalisti in studio con diversi ospiti, qualificati come allenatori o ex calciatori. Non chiacchiere da bar-sport ma una conferenza fra esperti tra gente che è considerata, dal pubblico ascoltante, competente. Per farla corta: il nocciolo della discussione erano i dubbi su Gattuso. Ha cominciato il capo-discussione premettendo che lui era un grande estimatore di Gattuso ma che ora ha molti dubbi. Apriti cielo, ciascuno dei partecipanti si è sentito in dovere di aggiungere qualche "schifezza"sul operato di Gattuso. Cerco gentilmente di spiegarvi perché queste non sono "quattro chiacchiere fra amici" ma sono nefandezze verso un Grande uomo che non è un Lord-inglese ma è un Orgoglio Italiano.



