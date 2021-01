VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.Esiste la libertà di pensiero, per fortuna, e quindi è più che giusto che ognuno possa esprimere le proprie idee e opinioni. Tutto questo per dire che dopo Inter Juventus, ne ho sentite e lette veramente di ogni tipo, e pur rispettando le idee altrui, fatico non poco ad essere d'accordo con la maggior parte dei tifosi juventini. La maggior parte dei commenti sono critiche, anche pesanti, nei confronti di società, allenatore e giocatori, e non me ne capacito. No, non sono un aziendalista, non sono un purista, non sono uno di quelli che...."quello che fa la società è sempre giusto", anzi anche io ho delle perplessità su delle scelte, ma un pizzico in più di riconoscenza e un po meno disfattismo sarebbe opportuno. Non capisco come si possa criticare in maniera così superficiale una squadra e una società che hanno dominato in Italia e ben figurato in campo europeo per ben nove anni.