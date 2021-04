VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.Siamo alle solite…bastano due buone prestazioni (una e mezza in realtà) perché si inizi a pensare già a come affrontare l’anno prossimo!“Che sarà mai, una stagione sbagliata può capitare, non si può vincere sempre, abbiamo cambiato tanto e fatto tanti errori, ma anche portato a casa una coppa e una finale la dobbiamo ancora giocare, alla fine non è una stagione così fallimentare”, questo è il pensiero che troppo spesso in questi giorni sento prendere piede nella maggior parte del popolo bianconero.