VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.





Inzaghi. Simo! Ma chi te lo ha fatto fare? Alla Lazio stavi bene, era la tua dimensione, era il tuo ambiente. Eri voluto bene. Hai scelto l'Inter. L'Inter che ha vinto lo scudetto dopo dieci anni! Qualcuno avrà forse pensato che i cinesi facevano sul serio, che avrebbero veramente riscritto la storia dell'Inter. In positivo. Già si sognava un ritorno tra le grandi d'Europa. Un dominio europeo made in Cina. Invece, la squadra campione d'Italia, che con una maglia orripilante quest'anno scenderà negli stadi italiani ricordando chi è che porta lo scudetto tricolore, si è indebolita! La sfiga delle sfighe con Eriksen. Grazie al cielo è sopravvissuto, ma vederlo in campo altro che San Gennaro nel Paese dove tutti sono un pò miracolati. Si vende Hakimi! Per fare cassa. Si annienta la coppia d'attacco più forte degli ultimi decenni dell'Inter per cento milioni di euro e poco più. Il gigante Lukaku se ne va.



CONTINUA A LEGGERE SU VIVOPERLEI