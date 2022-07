VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.La cessione didovrebbe portare 90 mln di soldi cash nelle casse dellae ciò sarebbe sicuramente un affare a livello economico. Chiariamo subito, senza addentrarci troppo nelle finanze, è difficile che tale cifra sia raggiunta in unica soluzione ma probabilmente sarà un pagamento dilazionato in diversi anni, e questo cambia la situazione a livello di bilancio e di investimenti. Detto questo, la Juve ha poi il compito arduo di sostituirlo e qui arriva una scelta difficile da fare, ovvero, puntare su un giovane di prospettiva o prendere uno “pronto”? La soluzione, se davvero dovessero arrivare i 90 milioni, potrebbe, anzi dovrebbe, essere puntare a 2 acquisti.