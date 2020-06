Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:



Cristiano Ronaldo ha perso due finali consecutive, record negativo per il portoghese. Da ieri rimbalza questo dato statistico, ma la finale persa dalla Juve ne consegna anche un altro, più preoccupante per il club. Da quando la Juve ha ripreso a vincere gli scudetti, non era mai capitato di perdere Coppa e Supercoppa Italiana nella stessa stagione. Sia Conte che Allegri ogni anno vincevano almeno uno dei due trofei, se non entrambi. Maurizio Sarri “il miglior esordiente sulla panchina della Juve” (ipse dixit) è riuscito a spezzare la catena. Due finali, due sconfitte arrivate tutte in malo modo.



CONTINUA SU VXL