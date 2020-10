Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero MaNonScassar...

Vista la rosa assemblata da Paratici, svuotata di terzini, son rimasti di ruolo Danilo e Alex Sandro, più l'under 23 Frabotta ed il riciclabile Cuadrado, sembra oramai assodato che Pirlo sia stato assecondato nella sua visione tattica, probabilmente sostenuto dalle aspettative dei senatori, che poi sono Bonucci e Chiellini di rimanere ancorati alla calda coperta di linus dello sperimentato (la difesa a 3), raddoppiando in prudenza, nel senso di concordare, la presenza non di un'uomo davanti a loro, ma due.

