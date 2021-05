VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.Rimango fedele alle valutazioni fatte in tempi non sospetti senza dovermi unire al coro dei "pentiti" che ieri, dopo la vittoria della Coppa Italia, sono tornati a sponsorizzare ed auspicare la conferma di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Vorrei solo sperare che certi commenti e critiche vengano fatti con rispetto e competenza (ne ho vista assai poca anche a livello giornalistico e da parte di ex giocatori ed addetti ai lavori).