Viviamo tempi in cui la pazienza sembra essere veramente una virtù in via di estinzione. Tutti vogliono tutto e subito. Probabilmente è dovuto al fatto che oggi possiamo avere tutto ciò che vogliamo in tempi brevi e con appena qualche click sul cellulare o portatile.Ad esempio le nuove generazioni non hanno idea di cosa voglia dire aspettare pazientemente che alla radio trasmettano il tuo pezzo preferito, a volte per ore, poiché gli basta scrivere il titolo su una qualsiasi app musicale per sentirla in loop quante volte si vuole.Allo stesso modo, se non ti precipitavi al cinema a vedere un film appena uscito, dovevi aspettare mesi prima di vederlo trasmesso in tv, mentre ora puoi trovarlo in streaming praticamente da subito. E la cosa peggiore è che questa pessima abitudine non è appannaggio solo dei giovani ma si è rapidamente diffusa anche tra gli appartenenti alle generazioni precedenti. Detto da uno che comunque non è così vecchio, non avendo ancora compiuto 40 anni.