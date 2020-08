Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:



Quest'anno nel menù di Ferragosto dell'Inter è apparso Messi. Dopo Vidal e Modric delle estati scorse, non poteva certo mancare "la pulce". Una costante che invece non manca mai nel menù interista è il pesce persico trota, meglio conosciuto come "Boccalone". Un pesce maestoso che proprio oggi ho avuto modo di apprezzare, osservandolo in un lago durante la mia scampagnata ferragostana. Per la verità, a dispetto del nome, non è un pesce così facile da pescare. Parimenti, molti interisti non stanno abboccando alla suggestione Messi.



