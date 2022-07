VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.Mi lascia quasi perplesso non leggere il nome dello statunitense nelle probabili formazioni per la prossima stagione. Non si può escludere che il ragazzo sia uno(se non l'unico) che nella Juventus delle ultime 2 stagioni abbia mostrato qualità nell' inserimento e senso del gol.Quest'ultimo, che dovrebbe lasciare il club domani mattina a mio avviso, potrebbe ancora essere utile come riserva; ma certamente non un titolare. Mi rattrista vedere McKennie quasi sempre escluso; le caratteristiche del ragazzo per me sono fondamentali in un centrocampo a 3. L'ideale, secondo me, è mettere uno tra Zakaria e Locatelli davanti la difesa e come mezze ali Pogba e l'ex Schalke 04.