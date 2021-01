VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. Per provare a guadagnare con i propri articoli basta registrarsi e iniziare a scrivere!



Mi hanno insegnato a giudicare i fatti non in base al punto di vista, o meglio, a farmi delle teorie e validarle nei numeri, nei fatti, mai il contrario.



ARTHUR, ieri sera:

2, passaggi chiave 94, palloni toccati 95.7 % (precisione nei passaggi) 2, lanci lunghi LOCATELLI, ieri sera:

2, passaggi chiave 79, palloni toccati 93.7% (precisione nei passaggi) 4, lanci lunghi



Ora, lungi da me voler difendere Arthur, io per carità penso ancora adesso che si era più forti con Pjanic al suo posto, però quello di Arthur è il classico caso di visione preconcetta in cui versa il giornalismo nostrano.



