Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:Chiedo immediatamente venia per la lunghezza del pezzo che avrei potuto dividere in 2 parti, ma credo che un simile ragionamento sia utile e divertente se il lettore lo legge nella sua integralità perciò ho preferito non interrompere il flusso dei concetti a discapito di qualche riga in più.Ho letto i commenti dei miei “Colleghi” e vorrei esaudire le loro richieste. Desidero ascoltare i consigli perché penso che, all’interno della Community, sia molto importante creare scambi tra chi ne è parte in modo da potersi migliorare.