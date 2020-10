Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger.



Nei precedenti "comment"al lavoro di Pirlo mi ero più volte espresso sulla necessità di semplificare l'assetto tattico, per un 4.4.2 puro che, per esaltare la presenza in zona gol di uomini diversi dai soliti noti Dybala e Ronaldo, o quando gioca lui Morata, e al contempo sfruttarne le caratteristiche, mettesse i due esterni di centrocampo a piede invertito, Kulusevski a destra, lui che è un mancino, Chiesa a sinistra.



