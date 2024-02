Questa sera non si può fare a meno di celebrare l'impresa della Lazio ma soprattutto l'impresa di Sarri, che è riuscito a portare la Lazio alla Vittoria nella gara di andata degli Ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco giocando un calcio moderno senza barricate pressando e sviluppando un gioco palla a terra.Ovviamente da juventino mi sono immaginato come avrebbe impostato la partita il mister Allegri non con la Juve e la rosa della Juventus bensì con la rosa della Lazio che veramente è una squadra fatta con cinque euro che in estate ha perso pure Milinković-Savić.