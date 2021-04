VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.





A pranzo ho mangiato la lasagna e giustamente, per controbilanciare l'effetto iperglicemico e il conseguente rischio pennichella, ho messo su una combo di red bull e caffè per garantirmi la veglia e guardare col giusto piglio Atalanta - Juventus. Risultato? Non è servito a nulla e per circa 80 minuti ho profondamente sonnecchiato, salvo poi risvegliarmi nel finale grazie a quel punturone a tradimento di Malinovsky. Ma andiamo con ordine e ridestiamo la penna dal torpore bianconero, anche perché dopo questo gran finale più che sonnolenza provo sintomi ben più "rigettanti", e di certo non è colpa della mia fantastica lasagna.