Bisogna sempre partire dal primo mattone. Da lì si costruisce anche l’opera migliore. Gesù disse a Simone: “Tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia Chiesa”. Ecco il Papa numero uno e, che vi si creda, la si apprezzi o meno, un’istituzione vivente da 2021 anni. Occorre fare il primo passo e solitamente è quello più importante. In una squadra di calcio, spesso e volentieri, si tratta del tecnico. In casa Juventus, lo si è visto con Sarri ed è andata benino. Abbiamo ammirato un ulteriore tentativo targato Pirlo e non si può dire lo stesso. In precedenza, era stata la volta di Allegri e, per restare in tema, fece da Dio. Così in una fantastica operazione nostalgia si è tornati al passato. Che voglia di rivivere un periodo tanto glorioso! Era il 2014-2015, dopo l’era Conte in tanti vedevano una Vecchia Signora decadente e invece… triplete sfiorato al primo colpo! Max evoca solo bei ricordi. E’ lui il primo pezzo del puzzle su cui edificare un roseo futuro. Il nuovo ciclo potrebbe essere, in realtà, un prolungamento del precedente. Non sembra, infatti, che la Vecchia Signora abbia intenzione di operare troppo sul calciomercato. In effetti, non vi è un gran bisogno. Il cantiere è già stato aperto la scorsa estate. Il progetto non ha funzionato in toto, ma non era neppure da gettare nel cestino della carta. Serve soltanto aggiornare qualcosa.