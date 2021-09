VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.



La Juventus è e continuerà a rimanere la squadra favorita per vincere sicuramente il campionato di Serie A. Nonostante una partenza da retrocessione, e da poca allegria, il carattere sta venendo fuori e la qualità a disposizione di Allegri è di alto livello.



Si gioca troppo quest'anno, non si riesce a stare dietro a tutte le partite, non fai in tempo a capire cosa è successo in una giornata a spezzatino di campionato che già devi prepararti a vivere la successiva. Si rischia l'indigestione qui. Non c'è tempo per giocare bene, chi ci riesce tanto di cappello, è un calcio questo che punta e punterà solo al risultato. Anche il PSG di Messi, Mbappè e Neymar gioca non in modo stellare, ma i risultati a casa li porta eccome se li porta e non potrebbe essere altrimenti. In questo momento le squadre che forse giocano meglio a calcio in Europa sono Napoli e Bayern, sicuramente, calcio spettacolo.