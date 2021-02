VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.Sapere cosa fare non è la stessa cosa di sapere insegnare cosa fare. Son due cose diverse. E questo è il motivo perchè non è mai stato automatico essere un grande allenatore perchè sei stato un grande calciatore. Quando Pirlo dice che i suoi non hanno avuto l'intelligenza di fare questo o quello, di fatto ammette questa distanza tra quello che intuisce lui e quello che non è immediatamente palese ai sui giocatori. Ma questo non è motivo di vanto, nel momento secondo in cui lo dici segnali un tuo difetto, ammetti di non saper trasmettere un messaggio, far attecchire un'insegnamento.