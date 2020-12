VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. Per provare a guadagnare con i propri articoli basta registrarsi e iniziare a scrivere!Come noto a tutti i calciofili, in data 22 dicembre 2020, il Collegio di Garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini, ha cassato, senza rinvio (ovvero senza rimandare il giudizio alla Corte d’Appello Federale), la sentenza della citata Corte, che confermava il giudizio di primo grado, ovvero la sconfitta a tavolino del Napoli e la penalizzazione di 1 punto in classifica,