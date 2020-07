Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:





Il gioco del calcio è anche questo: un giorno osannato e quello dopo demolito. Oggi sei un fenomeno, ma al primo gol sbagliato vieni bollato come un "bluff". Nel caso di Maurizio Sarri la situazione è ancora più drastica. Si passa dalla (presunta) rivoluzione portata in casa Juve, dopo aver conquistato lo scudetto, alla scure della critica per aver perso contro il Cagliari. Io, spesso, l'ho bersagliato, ma l'ho anche elogiato quando lo meritava. E' la vecchia storia del bastone e della carota. Anche questo fa parte del gioco.



CONTINUA A LEGGERE SU VXL