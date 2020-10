Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger.magari solo per giocare in campionato? Potrebbe essere una buona idea, la coperta nella zona nevralgica del campo bianconera, l’unico ad avere una certa somiglianza nel ruolo potrebbe essere l’americano Mckennie ma per questioni anagrafiche e soprattutto per qualità tecniche di inserimento (oltre che di esperienza in campo internazionale) siamo chiaramente ben lontani da una vera e propria somiglianza.